Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Глазго после волевой победы над опытной соперницей

1 ноября, 17:45
Дарья Снигур (Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Дарья Снигур (Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу над немкой Моной Бертель в полуфинале ITF W75 в Глазго.

Снигур победила опытную 35-летнюю соперницу со счетом 2:1 по сетам, проиграв первую партию.

Первый сет завершился уверенной победой Бартель со счётом 6:2. Во второй партии Снигур сделала один брейк, который оказался решающим — 6:4. В третьем сете Дарья перехватила инициативу и поставила точку в поединке — 6:3.

В финале украинка встретится с победительницей полуфинального матча между швейцаркой Сюзан Бандекки и шведкой Кайсой Ринальдо Перссон.

Мона Бартель (Германия) — Дарья Снигур (Украина) 1:2 (6:2, 4:6, 4:6, 4:6)

Ранее сообщалось, что 18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр выиграла турнир во Франции.

