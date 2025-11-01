Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Глазго после волевой победы над опытной соперницей
Дарья Снигур (Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)
Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу над немкой Моной Бертель в полуфинале ITF W75 в Глазго.
Снигур победила опытную 35-летнюю соперницу со счетом 2:1 по сетам, проиграв первую партию.
Первый сет завершился уверенной победой Бартель со счётом 6:2. Во второй партии Снигур сделала один брейк, который оказался решающим — 6:4. В третьем сете Дарья перехватила инициативу и поставила точку в поединке — 6:3.
В финале украинка встретится с победительницей полуфинального матча между швейцаркой Сюзан Бандекки и шведкой Кайсой Ринальдо Перссон.
Мона Бартель (Германия) — Дарья Снигур (Украина) 1:2 (6:2, 4:6, 4:6, 4:6)
Ранее сообщалось, что 18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр выиграла турнир во Франции.