Ястремская неожиданно победила Гауфф в двух сетах (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Во время матча первого круга Уимблдона-2025 между украинкой Даяной Ястремской и второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф произошел неожиданный инцидент, который разрядил напряженную обстановку на корте.

Посреди игры Гауфф потеряла сережку на травяном корте. Американка продолжила матч, не заметив потери ценной вещи, пока Ястремская не нашла украшение на газоне.

Сначала Кори была удивлена, но потом подтвердила, что это действительно ее сережка.

В матче возникла небольшая пауза во время которой украинка отнесла сережку к скамейке Гауфф.

Матч в итоге завершился неожиданной победой Ястремской в двух сетах.

