Личная вещь соперницы: вот что нашла Ястремская на корте во время матча Уимблдона со второй ракеткой мира — видео

2 июля, 14:05
Ястремская неожиданно победила Гауфф в двух сетах (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Во время матча первого круга Уимблдона-2025 между украинкой Даяной Ястремской и второй ракеткой мира американкой Кори Гауфф произошел неожиданный инцидент, который разрядил напряженную обстановку на корте.

Посреди игры Гауфф потеряла сережку на травяном корте. Американка продолжила матч, не заметив потери ценной вещи, пока Ястремская не нашла украшение на газоне.

Сначала Кори была удивлена, но потом подтвердила, что это действительно ее сережка.

В матче возникла небольшая пауза во время которой украинка отнесла сережку к скамейке Гауфф.

Матч в итоге завершился неожиданной победой Ястремской в двух сетах.

Ранее Ястремская рассказала, как ей удалось создать самую большую сенсацию первого круга Уимблдона-2025.

Также неожиданное поражение прокомментировала Кори Гауфф.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Даяна Ястремская Теннис Уимблдон

Поделиться:

