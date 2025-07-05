«Вообще не понимала, что происходит»: Ястремская объяснила свой вылет из Уимблдона

По словам Ястремской, она провалила первый сет, ведь не смогла найти свою игру.

«Первый сет? Без комментариев. Я уже знала, что будет этот вопрос, просто без комментариев. В первом сете я вообще не понимала, что происходит. У меня была проблема — провести розыгрыш. Боусас Манейро начала сразу плотно бить, я просто пыталась вернуть мяч в игру, выцарапать какое-то очко. Когда я отвечала мягко, она сразу била сильно. Когда я пыталась сама больше рисковать, то ошибалась».

Реклама

Даяна рассказала, что сумела адаптироваться к игре соперницы, однако в решающей моменты допустила несколько ошибок.

«Второй сет я уже более-менее неплохо отыграла, где-то испанка была нестабильной. Третью партию вроде бы начала нормально, но два ее приема под заднюю линию — я уже и на колено опустилась, все равно мяч вылетает в аут. У меня уже в голове было одно: попасть в корт, ведь в третьем сете она уже не так была уверена в своих ударах.

Я думаю, что дело не во вращении, оно давало хорошую глубину и плотность ударам. Мяч вообще не сидел у меня на ракетке", — сказала Ястремской в интервью Чемпиону.

Даяна в четвертый раз сыграла в основе Уимблдона. В прошлом году Даяна остановилась в третьем круге, а ее лучший результат — четвертый круг (2019).

Ранее сообщалось, что 21-летняя теннисистка из Аргентины установила исторический рекорд на Уимблдоне.