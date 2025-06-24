Ястремская второй раз за неделю победила польскую теннисистку на старте турнира в Истборне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 42 WTA) пробилась во второй круг турнира WTA 250 в Истборне.

В первом раунде Даяна играла с представительницей Польши Магдой Линетт (№ 27 WTA).

Матч завершился при счете 6:4, 4:2. Линетт не сумела продолжить поединок из-за травмы левого колена.

Истборн, Великобритания

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт (Польша) 6:4, 4:2 (отказ Линетт)

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Ястремская один раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок.

Напомним, что на прошлой неделе Даяна обыграла Магду в полуфинале турнира WTA 250 в Ноттингеме. Украинка проиграла в финале соревнования.

Ранее сообщалось, что Ястремская установила уникальное достижение в украинском теннисе.