Ястремская второй раз за неделю победила польскую теннисистку на старте турнира в Истборне

24 июня, 18:12
Поделиться:
Даяна Ястремская победила в первом круге турнира Великобритании (Фото: instagram.com/dayana_yastremskay)

Даяна Ястремская победила в первом круге турнира Великобритании (Фото: instagram.com/dayana_yastremskay)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 42 WTA) пробилась во второй круг турнира WTA 250 в Истборне.

Читайте также:
«Моложе меня»: известная украинская теннисистка впервые призналась, что в отношениях с бойцом ММА

В первом раунде Даяна играла с представительницей Польши Магдой Линетт (№ 27 WTA).

Матч завершился при счете 6:4, 4:2. Линетт не сумела продолжить поединок из-за травмы левого колена.

Реклама

Истборн, Великобритания
Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт (Польша) 6:4, 4:2 (отказ Линетт)

Читайте также:
Уроженка России едва не спровоцировала драку после поражения на турнире в Германии — видео

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Ястремская один раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок.

Напомним, что на прошлой неделе Даяна обыграла Магду в полуфинале турнира WTA 250 в Ноттингеме. Украинка проиграла в финале соревнования.

Ранее сообщалось, что Ястремская установила уникальное достижение в украинском теннисе.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Даяна Ястремская

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X