Ястремская второй раз за неделю победила польскую теннисистку на старте турнира в Истборне
Даяна Ястремская победила в первом круге турнира Великобритании (Фото: instagram.com/dayana_yastremskay)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 42 WTA) пробилась во второй круг турнира WTA 250 в Истборне.
В первом раунде Даяна играла с представительницей Польши Магдой Линетт (№ 27 WTA).
Матч завершился при счете 6:4, 4:2. Линетт не сумела продолжить поединок из-за травмы левого колена.
Истборн, Великобритания
Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) — Магда Линетт (Польша) 6:4, 4:2 (отказ Линетт)
Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Ястремская один раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок.
Напомним, что на прошлой неделе Даяна обыграла Магду в полуфинале турнира WTA 250 в Ноттингеме. Украинка проиграла в финале соревнования.
