«Неделя выдалась непростой»: Ястремская назвала причину поражения в финале Ноттингема, вспомнив войну в Украине

По словам Ястремской, она получила ценный опыт, но при этом ей было эмоционально трудно из-за того, что происходит в Украине.

«Честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Это была действительно замечательная неделя для меня — очень ценный опыт. Я приехала сюда одна, только с моей преподавательницей йоги Викторией, и хочу сказать ей огромное спасибо за поддержку, она действительно помогла мне на протяжении всего турнира.

Неделя выдалась непростой, особенно с учетом того, что происходит сейчас в Украине. Мне пришлось справляться с множеством эмоций и мыслей. Это мой второй финал в сезоне. Да, сегодня не победа, но я надеюсь, что она придет скоро. Я стараюсь изо дня в день, делаю все, что в моих силах. Я горжусь собой, несмотря на поражение. Чувствую, что прогрессирую, работаю над определенными моментами, и это дает результат.

Хочу поздравить соперницу с победой. Отличная работа! Сегодня тебе чуть больше повезло с отскоками, да, это правда, но ты показала очень хороший теннис, и я действительно получила удовольствие от нашего матча.

Также хочу поблагодарить всех, кто сделал этот турнир возможным: спонсоров, LTA, всех мячей, судей, физиотерапевтов и организаторов. Спасибо за эту неделю. Уверена, что мы увидимся с вами в следующем году. Спасибо!", — приводит слова Даяны BTU.

Отметим, что это был первый финал в карьере Ястремской на травяном покрытии.

