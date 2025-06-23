«Неделя выдалась непростой»: Ястремская назвала причину поражения в финале Ноттингема, вспомнив войну в Украине

23 июня, 10:10
Поделиться:
Даяна Ястремская впервые сыграла в финале на травяном покрытии (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Даяна Ястремская впервые сыграла в финале на травяном покрытии (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение от Маккартни Кесслер в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме.

Читайте также:
Двукратная чемпионка Уимблдона объявила о завершении карьеры в теннисе

По словам Ястремской, она получила ценный опыт, но при этом ей было эмоционально трудно из-за того, что происходит в Украине.

«Честно говоря, даже не знаю, с чего начать. Это была действительно замечательная неделя для меня — очень ценный опыт. Я приехала сюда одна, только с моей преподавательницей йоги Викторией, и хочу сказать ей огромное спасибо за поддержку, она действительно помогла мне на протяжении всего турнира.

Реклама

Неделя выдалась непростой, особенно с учетом того, что происходит сейчас в Украине. Мне пришлось справляться с множеством эмоций и мыслей. Это мой второй финал в сезоне. Да, сегодня не победа, но я надеюсь, что она придет скоро. Я стараюсь изо дня в день, делаю все, что в моих силах. Я горжусь собой, несмотря на поражение. Чувствую, что прогрессирую, работаю над определенными моментами, и это дает результат.

Хочу поздравить соперницу с победой. Отличная работа! Сегодня тебе чуть больше повезло с отскоками, да, это правда, но ты показала очень хороший теннис, и я действительно получила удовольствие от нашего матча.

Также хочу поблагодарить всех, кто сделал этот турнир возможным: спонсоров, LTA, всех мячей, судей, физиотерапевтов и организаторов. Спасибо за эту неделю. Уверена, что мы увидимся с вами в следующем году. Спасибо!", — приводит слова Даяны BTU.

https://www.youtube.com/embed/Ebm88VtgaL8?si=weRu14ESFk3umlRH
Читайте также:
Костюк второй раз подряд не смогла преодолеть первый круг теннисного турнира, проиграв девятой ракетке мира

Отметим, что это был первый финал в карьере Ястремской на травяном покрытии.

Ранее сообщалось, что Свитолина выбила лучшую теннисистку Бельгии из турнира с призовым фондом более миллиона долларов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Даяна Ястремская

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X