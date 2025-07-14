Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась с подписчиками новыми кадрами в Instagram.

Теннисистка опубликовала фото и видео с моментами своего отдыха в живописном Вердонском ущелье во Франции.

На снимках Даяна катается на небольшой лодке и позирует в элегантном черном купальнике на фоне невероятных пейзажей.

Ястремская решила сполна насладиться моментом и прыгнула в воду, зафиксировав это на видео.

«День релакса в Гранд-Каньоне», — написала Ястремская.

