«День релакса». Ястремская наслаждается отдыхом в экзотическом месте — фото

14 июля, 20:46
Даяна Ястремская (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Даяна Ястремская (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась с подписчиками новыми кадрами в Instagram.

Теннисистка опубликовала фото и видео с моментами своего отдыха в живописном Вердонском ущелье во Франции.

На снимках Даяна катается на небольшой лодке и позирует в элегантном черном купальнике на фоне невероятных пейзажей.

Ястремская решила сполна насладиться моментом и прыгнула в воду, зафиксировав это на видео.

«День релакса в Гранд-Каньоне», — написала Ястремская.

Ранее украинская теннисистка Марта Костюк показала, как отдыхает в Черногории.

