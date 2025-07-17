Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге после победы над третьей ракеткой Франции

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала четвертьфиналисткой турнира WTA 250 в немецком Гамбурге, обыграв французскую теннисистку Диан Парри в двух сетах.

В первом сете украинка быстро захватила инициативу и позволила тертой ракетке Франции и 98-й в мировом рейтинге выиграть всего один гейм.

Во второй партии Парри пыталась переломить ход поединка и даже вела 4:3, однако Даяна выиграла три подряд розыгрыша и закрыла матч — 6:4

В четвертьфинале Ястремская встретится с венгеркой Далмой Гальфи.

Диан Парри (Франция) — Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (1:6, 4:6)

Накануне в первом круге турнира Даяна Ястремская победила немку Юле Нимаер.