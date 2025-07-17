Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге после победы над третьей ракеткой Франции

17 июля, 17:25
Поделиться:
Даяна Ястремская (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Даяна Ястремская (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала четвертьфиналисткой турнира WTA 250 в немецком Гамбурге, обыграв французскую теннисистку Диан Парри в двух сетах.

В первом сете украинка быстро захватила инициативу и позволила тертой ракетке Франции и 98-й в мировом рейтинге выиграть всего один гейм.

Читайте также:
«День релакса». Ястремская наслаждается отдыхом в экзотическом месте — фото

Во второй партии Парри пыталась переломить ход поединка и даже вела 4:3, однако Даяна выиграла три подряд розыгрыша и закрыла матч — 6:4

Реклама

В четвертьфинале Ястремская встретится с венгеркой Далмой Гальфи.

Диан Парри (Франция) — Даяна Ястремская (Украина) 0:2 (1:6, 4:6)

Накануне в первом круге турнира Даяна Ястремская победила немку Юле Нимаер.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Даяна Ястремская Гамбург Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies