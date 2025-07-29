Ястремская совершила невероятный камбек против лучшей теннисистки Колумбии на крупном турнире в Монреале

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале.

В матче 1/32 финала Ястремская победила Камилу Осорио Серрано — первую ракетку Колумбии.

Украинка начала матч не лучшим образом — проиграла первый сет 3:6. Однако во второй партии Даяна продемонстрировала характер, оказавшись сильнее Камилы на тайбрейке.

Развязка наступила в решающем третьем сете, где Ястремская полностью переиграла соперницу, оформив уверенную победу — 6:2.

В следующем раунде Ястремская сыграет против американки Эммы Наварро.

Даяна Ястремская (Украина) — Камила Осорио Серрано (Колумбия) 2:1 (3:6, 7:6, 6:2)

Ранее сообщалось, что Ястремская потеряла две позиции в новом рейтинге WTA.