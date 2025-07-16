Ястремская выбила немецкую теннисистку с турнира в Гамбурге

16 июля, 16:00
Даяна Ястремская (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Даяна Ястремская (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила немку Юле Нимайер в первом круге турнира WTA 250 в Гамбурге.

Ястремская уверенно начала матч, поведя 3:0. После этого Нимайер сократила разрыв в счете, но Даяна все же закрыла партию, сделав в общей сложности четыре брейка — 6:4.

Вторая партия прошла по похожему сценарию — на три брейка украинки немка ответила лишь двумя — 6:3.

В следующем круге Ястремская сыграет против француженки Дианы Парри.

Даяна Ястремская (Украина) — Юле Нимайер (Германия) 2:0 6:4, 6:3

Ранее сообщалось, что Ястремская поднялась на три ступеньки в рейтинге WTA.

