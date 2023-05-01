«Красотка». Звезда украинского тенниса сделала стильную патриотическую прическу — фото

1 мая, 12:29
Поделиться:
Даяна Ястремская в патриотическом образе прогулялась в Испании (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Даяна Ястремская в патриотическом образе прогулялась в Испании (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сменила имидж.

Ястремская опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram, где показала свою новую прическу.

Теннисистка заплела косички с желто-голубыми ленточками, а также надела футболку с трезубцем Украины.

Видео дня

Читайте также:
«Понимаю, через что они проходят». Первая ракетка России отреагировала на игнор от украинских теннисисток

«Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Такая хорошенькая», «Ждем с такой прической на корте», — отреагировали подписчики спортсменки в комментариях.

В таком патриотическом стиле украинка прогулялась по городу Салоу в испанской провинции Таррагона.

Ранее футболист сборной Украины и итальянской Специи Виктор Коваленко, родившийся в Херсоне, набил на правой руке контуры Украины с надписями «Дом» и «Помни, откуда ты родом».

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Даяна Ястремская

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X