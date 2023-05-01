«Красотка». Звезда украинского тенниса сделала стильную патриотическую прическу — фото
Даяна Ястремская в патриотическом образе прогулялась в Испании (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сменила имидж.
Ястремская опубликовала пост в своем аккаунте в Instagram, где показала свою новую прическу.
Теннисистка заплела косички с желто-голубыми ленточками, а также надела футболку с трезубцем Украины.
«Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Такая хорошенькая», «Ждем с такой прической на корте», — отреагировали подписчики спортсменки в комментариях.
В таком патриотическом стиле украинка прогулялась по городу Салоу в испанской провинции Таррагона.
Ранее футболист сборной Украины и итальянской Специи Виктор Коваленко, родившийся в Херсоне, набил на правой руке контуры Украины с надписями «Дом» и «Помни, откуда ты родом».