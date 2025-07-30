Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась с подписчиками в Instagram новыми фото.

Спортсменка опубликовала несколько фото из Монако, где появилась в элегантном черном платье, дополнив образ белой сумочкой.

«Леди в черном» — подписала публикацию Даяна.

Реклама

«Очень красивая», «Даяна, вам очень идет черный», «Красавица», — написали в комментариях.

Фото: Даяна Ястремская/Instagram

Фото: Даяна Ястремская/Instagram

Фото: Даяна Ястремская/Instagram

Очевидно фото были сделаны немного раньше, поскольку сейчас теннисистки выступает на турнире в Монреале, где накануне совершила камбэк в матче с Камилой Осорио Серрано.