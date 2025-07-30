«Леди в черном». Даяна Ястремская очаровала фанатов стильным образом в Монако — фото
Даяна Ястремская (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась с подписчиками в Instagram новыми фото.
Спортсменка опубликовала несколько фото из Монако, где появилась в элегантном черном платье, дополнив образ белой сумочкой.
«Леди в черном» — подписала публикацию Даяна.
«Очень красивая», «Даяна, вам очень идет черный», «Красавица», — написали в комментариях.
Очевидно фото были сделаны немного раньше, поскольку сейчас теннисистки выступает на турнире в Монреале, где накануне совершила камбэк в матче с Камилой Осорио Серрано.