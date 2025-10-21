В первом круге соперницей Даяны стала нейтральная спортсменка с российским паспортом Диана Шнайдер (№ 19 WTA).

Поединок завершился победой Шнайдер в двух сетах — 6:3, 6:1.

Diana Shnaider slams the door 💥🚪



She defeats Yastremska 6-3, 6-1 to reach the last 16 in Tokyo!#TorayPPO pic.twitter.com/hSAEokmaHF — Tennis Channel (@TennisChannel) October 21, 2025

Это была третья встреча теннисисток. В прошлом году Даяна проиграла Шнайдер в Бад-Гомбурге, а этом сезоне украинка победила россиянку на Ролан Гаррос.

Токио, Япония.

Первый круг

Диана Шнайдер — Даяна Ястремская (Украина) 6:3, 6:1

Отметим, что этот турнир был последним в расписании Дайаны в этом сезоне, который она завершает с 32 победами в 54 матчах.

Ранее сообщалось, что 21-летняя российская теннисистка сменила гражданство.