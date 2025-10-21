Ястремская поражением от нейтральной соперницы в Токио завершила теннисный сезон — видео
Даяна Ястремская проиграла на турнире в Токио (Фото: instagram.com/dayana_yastremskay)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 28 WTA) покинула турнир WTA 500 в Токио.
В первом круге соперницей Даяны стала нейтральная спортсменка с российским паспортом Диана Шнайдер (№ 19 WTA).
Поединок завершился победой Шнайдер в двух сетах — 6:3, 6:1.
Это была третья встреча теннисисток. В прошлом году Даяна проиграла Шнайдер в Бад-Гомбурге, а этом сезоне украинка победила россиянку на Ролан Гаррос.
Токио, Япония.
Первый круг
Диана Шнайдер — Даяна Ястремская (Украина) 6:3, 6:1
Отметим, что этот турнир был последним в расписании Дайаны в этом сезоне, который она завершает с 32 победами в 54 матчах.
Ранее сообщалось, что 21-летняя российская теннисистка сменила гражданство.