Ястремская остановилась в шаге от 1/8 финала Уимблдона, проиграв одной из лучших теннисисток Испании — видео
Даяна Ястремская покинула турнир (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 42 WTA) завершила свое выступление на Уимблдоне.
В третьем круге турнира Ястремская встречалась с испанкой Джессикой Боусас Манейро (№ 62 WTA).
Первый сет украинка разгромно проиграла (1:6), однако вторую партию завершила в свою пользу (6:2).
В решающем третьем сете Даяна навязала борьбу, однако не смогла победить (3:6).
Уимблдон. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) — Джессика Боусас Манейро (Испания) — 1:6, 6:2, 3:6
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Ястремская сделала три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок. На счету испанки один эйс и шесть двойных ошибки.
Даяна в четвертый раз сыграла в основе Уимблдона. В прошлом году Даяна остановилась в третьем круге, а ее лучший результат — четвертый круг (2019).
Ранее сообщалось, что Свитолина вылетела с Уимблдона, уступив лучшей теннисистке Бельгии в двух сетах.