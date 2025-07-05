Ястремская остановилась в шаге от 1/8 финала Уимблдона, проиграв одной из лучших теннисисток Испании — видео

5 июля, 16:46
Даяна Ястремская покинула турнир (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 42 WTA) завершила свое выступление на Уимблдоне.

В третьем круге турнира Ястремская встречалась с испанкой Джессикой Боусас Манейро (№ 62 WTA).

Первый сет украинка разгромно проиграла (1:6), однако вторую партию завершила в свою пользу (6:2).

В решающем третьем сете Даяна навязала борьбу, однако не смогла победить (3:6).

Уимблдон. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) — Джессика Боусас Манейро (Испания) — 1:6, 6:2, 3:6

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Ястремская сделала три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок. На счету испанки один эйс и шесть двойных ошибки.

Даяна в четвертый раз сыграла в основе Уимблдона. В прошлом году Даяна остановилась в третьем круге, а ее лучший результат — четвертый круг (2019).

