Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№ 42 WTA) завершила свое выступление на Уимблдоне.

В третьем круге турнира Ястремская встречалась с испанкой Джессикой Боусас Манейро (№ 62 WTA).

Первый сет украинка разгромно проиграла (1:6), однако вторую партию завершила в свою пользу (6:2).

В решающем третьем сете Даяна навязала борьбу, однако не смогла победить (3:6).

Уимблдон. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) — Джессика Боусас Манейро (Испания) — 1:6, 6:2, 3:6

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Ястремская сделала три подачи навылет, допустила семь двойных ошибок. На счету испанки один эйс и шесть двойных ошибки.

Даяна в четвертый раз сыграла в основе Уимблдона. В прошлом году Даяна остановилась в третьем круге, а ее лучший результат — четвертый круг (2019).

Ранее сообщалось, что Свитолина вылетела с Уимблдона, уступив лучшей теннисистке Бельгии в двух сетах.