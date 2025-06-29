«Мне все равно». Ястремская рассказала, как настраивается на матч со второй ракеткой мира на старте Уимблдона

По словам Ястремской, она восприняла жребий как неожиданный, но очень интересный вызов, что лишь усиливает ее мотивацию перед матчем.

«Очень интересно, что так выпал жребий. Это такой внутренний вызов для меня. Мы играли три раза с ней на грунте, и мне всегда хотелось сыграть с ней на другом покрытии. На самом деле мне очень интересно, какой будет расклад на корте.

Честно, не знаю, как пройдет матч, какой будет результат, но единственное, что сейчас есть в моей голове — это мысль, что пусть все сгорит, но главное, чтобы я на этом корте осталась настоящей. Я не ставлю себе никаких задач или ожиданий, я хочу получить на корте настоящий кайф и драйв от игры. Для меня самым главным будет быть на корте такой, какая я есть.

Я очень жду этот матч и мне все равно, что она выиграла Ролан Гаррос, что она вторая ракетка мира. Хоть первая, хоть вне третьей сотни стоит, я выйду и буду концентрироваться на своей игре. Получится — спасибо. Не получится — значит, это будет опыт, это будет урок, это в любом случае будет движение вперед", — цитирует Ястремскую BTU.

Напомним, в начале июня 21-летняя Гофф выиграла Открытый чемпионат Франции-2025.

Ястремская перед Уимблдоном выиграла шесть матчей на траве, в частности дошла до финала турнира WTA 250 в Ноттингеме.

Ранее сообщалось, что Даяна назвала причину поражения в финале Ноттингема, вспомнив войну в Украине.