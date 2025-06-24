«Моложе меня»: известная украинская теннисистка впервые призналась, что в отношениях с бойцом ММА

По словам теннисистки, она состоит в отношениях с бойцом смешанных единоборств по имени Давид, с которым начала встречаться в прошлом году.

«Мы познакомились еще пять лет назад, но встречаться начали в прошлом году. Он — боец ММА. Его зовут Давид, он родился и вырос в Одессе, и на международном уровне представляет Украину. Хотя он немного моложе меня, внешне этого точно не скажешь.

Последний бой Давид провел год назад. Сейчас его рекорд в октагоне — 6 побед без поражений. Кстати, интересно, что он тренировался в одном из самых известных залов мира — American Top Team в Майами".

Ястремская рассказала, как ее парень подбирает себе соперников.

«Поскольку он выступает в среднем весе, подобрать правильного соперника — настоящий вызов. Слабые отказываются, а к боям с топами пока не подпускают. Но это нормальная ситуация: в боевых видах спорта очень важно правильно выстроить путь, чтобы в будущем претендовать на крупные контракты. Конечно, в идеале — с UFC. Я искренне желаю ему этого и верю, что он достигнет своей цели.

Когда будет известна дата следующего боя, я обязательно сообщу о трансляции — чтобы мы все могли его поддержать", — сказала Ястремская в интервью Чемпиону.

Напомним, что на прошлой неделе Ястремская дошла до финала турнира WTA 250 в Ноттингеме, где проиграла американке Маккартни Кесслер.

Ранее была названа сумма, которую Ястремская заработала за турнир.