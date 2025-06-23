Названа сумма, которую Ястремская заработала за финал турнира в Ноттингеме

Даяна Ястремская выступила в финале турнира в Ноттингеме (Фото: REUTERS/Juan Medina)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) выступила на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме (Великобритания).

Ястремская сумела добраться до финала турнира, победив на своем пути Ольгу Данилович, Антонию Ружич, Лейлу Фернандес и Магду Линетт.

В финальном поединке украинка в двух сетах уступила Маккартни Кесслер из США.

Реклама

За свои выступления в Ноттингеме Даяна заработала 21,484 долларов и 163 рейтинговых очка. Призовые Кесслер составили 36,300 долларов и 250 очков. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Читайте также: Свитолина выбила лучшую теннисистку Бельгии из турнира с призовым фондом более миллиона долларов

Отметим, что это был первый финал в карьере Ястремской на травяном покрытии. Кроме того, Даяна стала первой украинкой, которая сыграла в финальных матчах на всех покрытиях (хард, грунт, трава).

Ранее сообщалось, что Ястремская назвала причину поражения в финале Ноттингема, вспомнив войну в Украине.