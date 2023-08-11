В шаге от триумфа. Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Польше

11 августа, 18:10
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Ястремская победила в двух сетах (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Ястремская победила в двух сетах (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала финалисткой турнира WTA 125 в польских Козерках.

В полуфинале Ястремская в двух сетах одолела представительницу Турции Зейнеп Сонмез.

В первом сете шла равная борьба и украинка дожала соперницу лишь на тайбрейке.

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Во второй партии Сонмез также навязала Ястремской борьбу, но решающим стал седьмой розыгрыш, в котором украинка сделала брейк и в итоге выиграла 6:4.

В финале Ястремская сыграет с победительницей матча Майя Хвалинская (Польша) — Гретт Миннен (Бельгия).

Даяна Ястремская (Украина) — Зейнеп Сонмез (Турция) 2:0 (7:6, 6:4)

Сообщалось, что Ястремская занимает 149 место в обновленном рейтинге WTA.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Польша Теннис Даяна Ястремская

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