В шаге от триумфа. Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Польше 11 августа, 18:10 Ястремская победила в двух сетах (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала финалисткой турнира WTA 125 в польских Козерках.

В полуфинале Ястремская в двух сетах одолела представительницу Турции Зейнеп Сонмез.

В первом сете шла равная борьба и украинка дожала соперницу лишь на тайбрейке.

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Во второй партии Сонмез также навязала Ястремской борьбу, но решающим стал седьмой розыгрыш, в котором украинка сделала брейк и в итоге выиграла 6:4.

В финале Ястремская сыграет с победительницей матча Майя Хвалинская (Польша) — Гретт Миннен (Бельгия).

Даяна Ястремская (Украина) — Зейнеп Сонмез (Турция) 2:0 (7:6, 6:4)

Сообщалось, что Ястремская занимает 149 место в обновленном рейтинге WTA.