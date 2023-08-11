В шаге от триумфа. Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Польше
Ястремская победила в двух сетах (Фото:Даяна Ястремская via Instagram)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала финалисткой турнира WTA 125 в польских Козерках.
В полуфинале Ястремская в двух сетах одолела представительницу Турции Зейнеп Сонмез.
В первом сете шла равная борьба и украинка дожала соперницу лишь на тайбрейке.
Во второй партии Сонмез также навязала Ястремской борьбу, но решающим стал седьмой розыгрыш, в котором украинка сделала брейк и в итоге выиграла 6:4.
В финале Ястремская сыграет с победительницей матча Майя Хвалинская (Польша) — Гретт Миннен (Бельгия).
Даяна Ястремская (Украина) — Зейнеп Сонмез (Турция) 2:0 (7:6, 6:4)
Сообщалось, что Ястремская занимает 149 место в обновленном рейтинге WTA.