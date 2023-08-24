«Поднимаю этот бокал за нашу независимость». Стаховский из зоны боевых действий поздравил украинцев с праздником — видео

24 августа, 16:22
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Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, который воюет в рядах ВСУ, поздравил украинцев с Днем Независимости.

Стаховский опубликовал пост в Instagram, добавив видео, где он едет за рулем в зоне боевых действий и поднимает бокал безалкогольного напитка в честь праздника.

«Поднимаю этот бокал украинского энергетика за нашу независимость! Держим строй.

Видео дня

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Земной поклон всем кто отдал жизнь за независимость живых", — написал Стаховский.

Накануне Стаховский поздравил украинцев с Днем флага.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис День независимости День Независимости Украины Война в Украине Война России против Украины

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