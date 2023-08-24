«Поднимаю этот бокал за нашу независимость». Стаховский из зоны боевых действий поздравил украинцев с праздником — видео
Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)
Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, который воюет в рядах ВСУ, поздравил украинцев с Днем Независимости.
Стаховский опубликовал пост в Instagram, добавив видео, где он едет за рулем в зоне боевых действий и поднимает бокал безалкогольного напитка в честь праздника.
«Поднимаю этот бокал украинского энергетика за нашу независимость! Держим строй.
Земной поклон всем кто отдал жизнь за независимость живых", — написал Стаховский.
Накануне Стаховский поздравил украинцев с Днем флага.