«Спасибо, что были частью моего путешествия». Свитолина в свой день рождения трогательно обратилась к болельщикам
Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина via Instagram)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, 12 сентября, празднует свое 29-летие.
По случаю праздника Свитолина опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к болельщикам и поблагодарила их за поддержку.
Я полна многих эмоций — волнения, ожидания и немного ностальгии.
Но главное, что я готова к приключениям и возможностям, которые ждут впереди.
Празднуем этот особенный день с радостью, смехом и компанией близких. Спасибо за то, что были частью моего путешествия, и за то, чтобы 29-й год стал лучшим!" — написала Свитолина.
В комментариях теннисистку, в частности, поздравила Влада Седан, жена украинского футболиста Александар Зинченко.
«С днем рождения, красавица! Побед и новых свершений», — написала Седан.
Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Профессиональную карьеру она начала в 2008 году с тех пор выиграла 17 титулов WTA в одиночном разряде и еще два — в парном.
Ранее Свитолина заявила, что хочет взять паузу в своей карьере.