«Спасибо, что были частью моего путешествия». Свитолина в свой день рождения трогательно обратилась к болельщикам 12 сентября, 13:41 Элина Свитолина (Фото:Элина Свитолина via Instagram)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, 12 сентября, празднует свое 29-летие.

По случаю праздника Свитолина опубликовала пост в Instagram, в котором обратилась к болельщикам и поблагодарила их за поддержку.

Я полна многих эмоций — волнения, ожидания и немного ностальгии.

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Но главное, что я готова к приключениям и возможностям, которые ждут впереди.

Празднуем этот особенный день с радостью, смехом и компанией близких. Спасибо за то, что были частью моего путешествия, и за то, чтобы 29-й год стал лучшим!" — написала Свитолина.

В комментариях теннисистку, в частности, поздравила Влада Седан, жена украинского футболиста Александар Зинченко.

«С днем рождения, красавица! Побед и новых свершений», — написала Седан.



Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе. Профессиональную карьеру она начала в 2008 году с тех пор выиграла 17 титулов WTA в одиночном разряде и еще два — в парном.

Ранее Свитолина заявила, что хочет взять паузу в своей карьере.