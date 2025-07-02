«Нас увидел наш дядя». Крымская теннисистка обманывала родителей из-за суровых тренировок в детстве

Марина начала свой путь в теннисе в пятилетнем возрасте в Евпатории. Впоследствии вместе с сестрой Надеждой они выступали в паре на различных турнирах. После аннексии Крыма девушки переехали во Львов, а в 2018 году Колб-младшая временно приостановила спортивную карьеру и стала стримером.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину теннисистка вместе с семьей переехала в Латвию. В Риге сестры Колб возобновили карьеру, но Марина продолжает заниматься стримингом.

В интервью журналисту NV Андрею Павлечко спортсменка вспомнила детство в Крыму, «побеги» с тренировок и строгое расписание.

Марина Колб рассказала интересные истории с детства / Фото: instagram.com/kolbmaryna

— А каким было ваше детство до тенниса?

Честно говоря, я плохо помню свое детство и даже не очень помню момент, когда меня впервые отдали в теннис. Это произошло, конечно, потому что Надя уже играла. Я не помню, хотела ли заниматься этим сама. Родители рассказывали, что я таскала ракетки, потому что Надежда уже играла, мы ходили на ее матчи и тренировки. Дома всегда были мячики, ракетки, и мне было интересно. Но сказать, какой была моя жизнь до тенниса, трудно — это было до пяти лет, а с тех пор я мало что помню. В пять меня уже записали в детскую группу в Евпатории, и я начала заниматься теннисом.

— То есть другие виды спорта даже не рассматривались?

Нет, думаю, что нет. Надежда уже занималась теннисом, и это, конечно, было проще — когда сестры занимаются одним видом спорта. Как-то все естественно к этому шло.

— Надежда рассказывала, что часто сидела с вами и младшими братьями. Может, вспомните какую-то забавную историю из тех времен?

Сложно вспомнить. Я помню, что была не совсем маленькой, когда рождался наш пятый ребенок в семье — третий брат. Тогда родители были в роддоме, и мы остались дома одни. Как мы это называли — «буянили». Надя купила чипсы, вкусности, мы включали музыку, смеялись, веселились. Но каких-то других ярких историй не припоминается. Почему-то у меня не осталось очень ярких воспоминаний из детства. Надя всегда удивляется, потому что она говорит, что помнит все до мелочей. Не знаю почему так, хоть мое детство было интересным: и с теннисом, и вообще — в большой семье всегда весело. Но чтобы вспомнить какую-то конкретную забавную историю — не приходит в голову.

— А были моменты, когда получали «на орехи» от родителей?

Было. Особенно от папы. Мы с Надей, когда тренировались, часто ссорились. И из-за этого папа нас ругал. Даже на нашем теннисном корте, который папа построил, были моменты, когда он бегал за мной с ремнем, потому что мы с Надей что-то не хотели делать или ссорились из-за тренировки. А еще когда мы с младшим братом дрались — тогда уже получали «на орехи» вместе.

— Какими были ваши трудности в теннисе? Надежда вспоминала холодные корты, санатории.

Да, вставать в шесть утра и ехать в холодный зал — это, наверное, было самое тяжелое. И это касалось не только тенниса — папа нас будил каждое утро, даже зимой, и выгонял на пробежку.

Бегать надо было где-то три километра, несмотря на погоду: снег, дождь — неважно.

Есть одна история — иногда, когда папа выгонял нас бегать, мы заходили в подъезд соседнего дома и просто сидели там. И однажды нас увидел наш дядя. Потом он все рассказал отцу, и мы снова получили «на орехи». А еще был дождь, и мы даже не вышли из дома, просто поднялись с первого на второй этаж и сидели на лестнице. Когда вернулись домой, мама обратила внимание, что наши кроссовки даже не мокрые. Она быстро все поняла. Такие моменты тоже были. Но, наверное, самое тяжелое — это постоянный режим. В то время как твои друзья гуляют, развлекаются, у тебя — подъем в шесть утра, тренировки, расписание.

