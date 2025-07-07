Матч 1/8 финала Уимблдона-2025 между первой ракеткой мира Янником Синнером и болгарином Григором Димитровым (№ 21 ATP) завершился досрочно из-за неприятного эпизода.

34-летний Димитров был близок к настоящей сенсации. Болгарский теннисист выиграл два стартовых сета поединка (6:3, 7:5) у Синнера, который в первых трех кругах турнира не отдал ни одной партии.

К сожалению, в четвертом гейме третьего сета Димитров получил травму. После выполненного эйса Григор присел на траву и начал держаться за грудную клетку.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Матч приостановили, на корт вызвали врача. Димитров ушел в подтрибунное помещение, но поcле возвращения пожал руку Синнеру и сказал, что не может продолжить игру.

Зрители проводили Димитрова аплодисментами, а болгарин не сдержал слез.

Димитров снялся во время матча на пятом турнире Большого шлема подряд. Экс-третья ракетка мира борется с травмами еще с прошлогоднего Уимблдона.

Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона-2025, где сыграет против американца Бена Шелтона.

