Расплакался на корте. 34-летний Димитров шел к победе над первой ракеткой мира на Уимблдоне, но обидно травмировался — видео
Димитров получил повреждение в третьем сете (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)
Матч 1/8 финала Уимблдона-2025 между первой ракеткой мира Янником Синнером и болгарином Григором Димитровым (№ 21 ATP) завершился досрочно из-за неприятного эпизода.
34-летний Димитров был близок к настоящей сенсации. Болгарский теннисист выиграл два стартовых сета поединка (6:3, 7:5) у Синнера, который в первых трех кругах турнира не отдал ни одной партии.
К сожалению, в четвертом гейме третьего сета Димитров получил травму. После выполненного эйса Григор присел на траву и начал держаться за грудную клетку.
Матч приостановили, на корт вызвали врача. Димитров ушел в подтрибунное помещение, но поcле возвращения пожал руку Синнеру и сказал, что не может продолжить игру.
Зрители проводили Димитрова аплодисментами, а болгарин не сдержал слез.
Димитров снялся во время матча на пятом турнире Большого шлема подряд. Экс-третья ракетка мира борется с травмами еще с прошлогоднего Уимблдона.
Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона-2025, где сыграет против американца Бена Шелтона.
