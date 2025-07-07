Расплакался на корте. 34-летний Димитров шел к победе над первой ракеткой мира на Уимблдоне, но обидно травмировался — видео

7 июля, 23:33
Поделиться:
Димитров получил повреждение в третьем сете (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)

Димитров получил повреждение в третьем сете (Фото: REUTERS/Andrew Couldridge)

Матч 1/8 финала Уимблдона-2025 между первой ракеткой мира Янником Синнером и болгарином Григором Димитровым (№ 21 ATP) завершился досрочно из-за неприятного эпизода.

34-летний Димитров был близок к настоящей сенсации. Болгарский теннисист выиграл два стартовых сета поединка (6:3, 7:5) у Синнера, который в первых трех кругах турнира не отдал ни одной партии.

Реклама

Читайте также:
Алькарас на Уимблдоне-2025 побил рекорд мужского тенниса, который держался почти 50 лет — видео

К сожалению, в четвертом гейме третьего сета Димитров получил травму. После выполненного эйса Григор присел на траву и начал держаться за грудную клетку.

REUTERS/Andrew Couldridge
Фото: REUTERS/Andrew Couldridge

Матч приостановили, на корт вызвали врача. Димитров ушел в подтрибунное помещение, но поcле возвращения пожал руку Синнеру и сказал, что не может продолжить игру.

Зрители проводили Димитрова аплодисментами, а болгарин не сдержал слез.

https://twitter.com/Wimbledon/status/1942313479584485784

Димитров снялся во время матча на пятом турнире Большого шлема подряд. Экс-третья ракетка мира борется с травмами еще с прошлогоднего Уимблдона.

Синнер прошел в четвертьфинал Уимблдона-2025, где сыграет против американца Бена Шелтона.

Мы писали, что Мудрик посетил матч украинской теннисистки на Уимблдоне.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Янник Синнер Уимблдон Теннис Травма

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies