«Для большинства война — это АТО 2.0». Сергей Стаховский призвал украинцев готовиться защищать страну 13 мая, 14:17 Сергей Стаховский (Фото:Сергей Стаховский via Instagram)

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнениями об отношении людей к войне в Украине.

Сергей в своем Instagram написал пост о том, что для большинства людей в стране война окончилась. Теннисист призвал готовиться и поддерживать силы обороны Украины.

«Для большого количества украинцев война уже закончилась. Или превратилась в условное «АТО 2.0». Это очень ложное отношение к ситуации.

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Враг именно этого и стремится, чтобы мы привыкли где-то, там кто-то там погибает. Но этот человек имеет семью, детей, родителей. И сегодня погибли украинцы, чтобы мы могли насладиться чашкой кофе. Прогуляться с семьей… а завтра эта очередь будет защищать за нами.

Готовьтесь. Поддерживайте силы обороны Украины. Снова готовьтесь. Ибо лучше уметь и никогда не использовать свои знания, чем в критический момент вашей жизни не знать, что делать.

Слава Украине. Слава защитникам Украины", — написал Стаховский в Instagram.

Напомним, что экс-теннисист Сергей Стаховский с начала полномасштабного вторжения защищает Украину от российских захватчиков.

Ранее Стаховский заявил, что оружие в руки придется взять всем.