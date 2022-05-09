«Больной урод». Бывший украинский теннисист уличил Путина в цинизме — видео 9 мая, 15:33 Цей матеріал також доступний українською На счету Долгополова три победы на турнирах серии ATP (Фото:Александр Долгополов via Instagram)

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов уличил президента России Владимира Путина в цинизме.



Экс-первая ракетка страны опубликовал в Twitter ролик, в котором показано, как глава РФ возложил цветы к стелам с названиями украинских городов.

Видео Александр прокомментировал словами: «Больной урод. Бомбит Киев, Одессу и продолжает возлагать цветы к этим городам».

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На счету Долгополова три победы на турнирах серии ATP. Еще один титул украинец завоевал в парном разряде.

Лучшим результатом Александра в мировом рейтинге остается 13-ое место, куда он поднялся в январе 2012 года.

Ранее Долгополов вернулся в Киев из-за границы, чтобы защищать родную страну от российской агрессии.

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