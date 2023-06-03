«Маленькие варвары, привет с фронта»: украинский теннисист жестко разнес защитников российских спортсменов — фото

3 июня, 17:01
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Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Facebook)

Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Facebook)

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов обратился к тем, кто выступает в защиту российских спортсменов.

Спортсмен, который ныне служит в рядах ВСУ, опубликовал пост в Twitter. Украинец не смог обойти тему того, кто защищает российских спортсменов.

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По словам Долгополова, каждый «защитник» виден обществу.

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«Интересное наблюдение. 95% людей, которые защищают российских спортсменов или других россиян, приписывая им „невиновность“ за молчание, не сделали ни одного твита о боли или сочувствии к террору в Украине или даже поддерживают Россию. Мы видим вас, маленькие варвары… Привет с фронта», — написал Долгополов.

https://twitter.com/TheDolgo/status/1664738298525282304
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Ранее сообщалось, что на войне погиб 21-летний сын известной украинской теннисистки.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Война в Украине Александр Долгополов

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