«Пакеты не забывайте, отсидеться не вышло». Экс-первая ракетка Украины отреагировал на мобилизацию в России

21 сентября, 17:53
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Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Facebook)

Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Facebook)

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов отреагировал на старт частичной мобилизации в России.

Реакцией на новость бывший теннисист поделился в Twitter.

Так, Александр написал: «Ой, оказалось теперь вместо страха дубинки и нытья, придется идти помирать.

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Несложно было догадаться об этой вполне логичной цепочке, но профессор и россияне к этому не дошли. Пакеты не забывайте, отсидеться не вышло".

Видео дня

https://twitter.com/TheDolgo/status/1572565086967066624

Ранее Долгополов жестко отреагировал на массовые преступления армии РФ в Изюме.

Также Александр гневно прокомментировал ракетный удар России по торговому центру Амстор в Кременчуге.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Теннис Александр Долгополов мобилизация в России

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