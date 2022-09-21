«Пакеты не забывайте, отсидеться не вышло». Экс-первая ракетка Украины отреагировал на мобилизацию в России 21 сентября, 17:53 Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Facebook)

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов отреагировал на старт частичной мобилизации в России.



Реакцией на новость бывший теннисист поделился в Twitter.

Так, Александр написал: «Ой, оказалось теперь вместо страха дубинки и нытья, придется идти помирать.

Несложно было догадаться об этой вполне логичной цепочке, но профессор и россияне к этому не дошли. Пакеты не забывайте, отсидеться не вышло".

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Ранее Долгополов жестко отреагировал на массовые преступления армии РФ в Изюме.

Также Александр гневно прокомментировал ракетный удар России по торговому центру Амстор в Кременчуге.

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