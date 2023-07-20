«За дураков нас держите?»: звездный украинский теннисист жестко раскритиковал идею создания сериала СМТ Ингулец 20 июля, 23:05 Александр Долгополов (Фото:Twitter: Alex Dolgopolov)

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который воюет в рядах ВСУ, поделился мнением о создании сериала СМТ Ингулец, на который выделили 33 млн гривен из госбюджета.

Спортсмен опубликовал пост в Facebook, в котором не сдержал эмоций.

По словам Долгополова, те, кто поддерживают съемку сериала, должны отправиться на фронт защищать украинский народ. Александр заявил, что средства нужно направить на потребности армии.

Видео дня

«После народного возмущения, начали вылезать разные персоналии и рассказывать, что что-то совсем не дорого, что США снимали тоже кино во вторую мировую, или что нам очень нужен музей и т. д.

Все эти люди мужского пола и почему-то сами участия не принимают.

Вы друзья, присоединяйтесь, поставьте свою жизнь, и жизнь собратьев на кон, а потом без дронов, автомобилей и других жизненно необходимых в этой войне вещей, агитируйте за расходы тех или иных средств.

За дураков нас держите? У почти каждого в стране, кто-то есть на войне и все прекрасно знают какие недостатки дронов, авто и т. д.

Считаю каждого кто сейчас продолжит нести эту дичь, пока такая ситуация с жизненно необходимыми вещами на фронте, саботажником", — написал Долгополов.

Ранее сообщалось, что прототип главного героя СМТ Ингулец эмоционально отреагировал на создание сериала.