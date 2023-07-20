«За дураков нас держите?»: звездный украинский теннисист жестко раскритиковал идею создания сериала СМТ Ингулец

20 июля, 23:05
Поделиться:
Александр Долгополов (Фото:Twitter: Alex Dolgopolov)

Александр Долгополов (Фото:Twitter: Alex Dolgopolov)

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, который воюет в рядах ВСУ, поделился мнением о создании сериала СМТ Ингулец, на который выделили 33 млн гривен из госбюджета.

Спортсмен опубликовал пост в Facebook, в котором не сдержал эмоций.

Читайте также:
«Я просто в а**е». Бывший голкипер сборной Украины возмущен идеей создания сериала СМТ Ингулец

По словам Долгополова, те, кто поддерживают съемку сериала, должны отправиться на фронт защищать украинский народ. Александр заявил, что средства нужно направить на потребности армии.

Видео дня

«После народного возмущения, начали вылезать разные персоналии и рассказывать, что что-то совсем не дорого, что США снимали тоже кино во вторую мировую, или что нам очень нужен музей и т. д.

Все эти люди мужского пола и почему-то сами участия не принимают.

Вы друзья, присоединяйтесь, поставьте свою жизнь, и жизнь собратьев на кон, а потом без дронов, автомобилей и других жизненно необходимых в этой войне вещей, агитируйте за расходы тех или иных средств.

Читайте также:
«Это серьезно? Вы с ума сошли?». В Сети возмущены выделением 30 млн грн на съемки комедийного сериала СМТ Інгулець во время войны

За дураков нас держите? У почти каждого в стране, кто-то есть на войне и все прекрасно знают какие недостатки дронов, авто и т. д.

Считаю каждого кто сейчас продолжит нести эту дичь, пока такая ситуация с жизненно необходимыми вещами на фронте, саботажником", — написал Долгополов.

https://www.facebook.com/alex.dolgopolov.1/posts/pfbid02eRJoiTHA1hMFNGcFQNSfsUqtt498r5qLwmSF9av2EJNk826Fgix5Fwsi4dNWKwnl&show_text=true&width=500

Ранее сообщалось, что прототип главного героя СМТ Ингулец эмоционально отреагировал на создание сериала.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Александр Долгополов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X