«Эти животные должны гореть в аду». Экс-первая ракетка Украины отреагировал на массовые преступления армии РФ в Изюме

16 сентября, 15:56
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Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Twitter)

Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Twitter)

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов отреагировал на массовые преступления российской армии в Изюме.

Мнением о жутких бесчинствах оккупантов экс-теннисист поделился в Twitter.

«Эти животные должны гореть в аду. Все, что они могут, — убивать и пытать слабых. Они ведь не умеют воевать как мужчины», — написал Долгополов.

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К своему сообщению Александр добавил хештег, который приравнивает Россию к террористическому государсту.

https://twitter.com/TheDolgo/status/1570733391892578304

Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник ранее говорил, что за время российской оккупации в Изюме Харьковской области погибли по меньшей мере 1000 мирных жителей, там разрушено более 80% инфраструктуры.

Сообщалось, что Долгополов отреагировал на ракетный удар России по торговому центру Амстор в Кременчуге.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Российская агрессия Изюм Теннис Военное вторжение Война в Украине Александр Долгополов Смерть Война России против Украины

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