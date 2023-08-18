«Может пойти на**й». Украинский экс-теннисист, воюющий в ВСУ, жестко отреагировал на заявление Саркози о Крыме и «компромиссе» с Россией

18 августа, 22:23
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Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Twitter)

Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Twitter)

Украинский экстенисист Александр Долгополов отреагировал на интервью бывшего президента Франции Николя Саркози, в котором тот призвал к «компромиссу» с Россией и считает «иллюзорными» планы Украины освободить временно оккупированный Крым.

Долгополов опубликовал пост в Twitter, в котором лаконично выразил свое мнение относительно позиции Саркози.

«Саркози может пойти на**й. Конец», — написал Долгополов.

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«Сергей рубит правду-матку», «Согласен с вами на 100%», — отреагировали пользователи в комментариях.

https://twitter.com/TheDolgo/status/1692444884802695671

Ранее, реагируя заявления бывшего французского президента, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что тот оправдывает захватнические войны России. Он напомнил, как поощрения лидеров стран Запада позволили диктатору Владимиру Путину вторгнуться в Грузию в 2008 году и Украину в 2014-м.

Александр Долгополов в начале войны вернулся в Киев и пообещал быть в Украине до победы.

Позже теннисист сообщил, что отправился в зону боевых действий.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Россия Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Теннис Николя Саркози Александр Долгополов Война России против Украины

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