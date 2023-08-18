«Может пойти на**й». Украинский экс-теннисист, воюющий в ВСУ, жестко отреагировал на заявление Саркози о Крыме и «компромиссе» с Россией 18 августа, 22:23 Александр Долгополов (Фото:Александр Долгополов via Twitter)

Украинский экстенисист Александр Долгополов отреагировал на интервью бывшего президента Франции Николя Саркози, в котором тот призвал к «компромиссу» с Россией и считает «иллюзорными» планы Украины освободить временно оккупированный Крым.

Долгополов опубликовал пост в Twitter, в котором лаконично выразил свое мнение относительно позиции Саркози.

«Саркози может пойти на**й. Конец», — написал Долгополов.

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«Сергей рубит правду-матку», «Согласен с вами на 100%», — отреагировали пользователи в комментариях.

Ранее, реагируя заявления бывшего французского президента, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что тот оправдывает захватнические войны России. Он напомнил, как поощрения лидеров стран Запада позволили диктатору Владимиру Путину вторгнуться в Грузию в 2008 году и Украину в 2014-м.

Александр Долгополов в начале войны вернулся в Киев и пообещал быть в Украине до победы.

Позже теннисист сообщил, что отправился в зону боевых действий.