«WTA будет платить Украине миллиарды долларов». Легендарный хоккеист возмущен защитой женской теннисной ассоциации россиянки, которую депортировали из Чехии 29 июля, 10:19 Доминик Гашек осудил вторжение РФ в Украину (Фото:IMDb)

Чешский хоккейный вратарь и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек прокомментировал заявление WTA относительно решения чешского правительства депортировать российскую теннисистку.

В своем Twitter Гашек обвинил ассоциацию во лжи относительно «нейтралитета» представительниц недружественных стран и осудил полномасштабное российское вторжение. Чех также добавил, что за свою позицию WTA будет платить Украине миллиарды долларов.

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«Прекратите врать! Они являются гражданами России и Беларуси и представляют действия своих стран. Это российская агрессивная война, убийства и преступления, включая геноцид. Поскольку они могут играть в турнирах, погибает гораздо больше украинцев и русских.

WTA несет полную ответственность за это и выплатит миллиарды долларов Украине", — написал Гашек.

Stop lying! They are citizens of 🇷🇺and🇧🇾and represent the actions of their country. That is 🇷🇺aggressive war,killings and crimes,including genocide.Because they can play in tournaments many more🇺🇦and🇷🇺die.The WTA bears full responsibility for this and will pay billions of $ to 🇺🇦 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) July 28, 2023

Отметим, что турнир WTA состоится в Праге с 31 июля по 5 августа.

Напомним, что Министерство внутренних дел Чехии депортировало российскую теннисистку, которая приехала на соревнования WTA.

Ранее сообщалось, что чешское правительство запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории РФ, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.