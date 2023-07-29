«WTA будет платить Украине миллиарды долларов». Легендарный хоккеист возмущен защитой женской теннисной ассоциации россиянки, которую депортировали из Чехии
Доминик Гашек осудил вторжение РФ в Украину (Фото:IMDb)
Чешский хоккейный вратарь и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек прокомментировал заявление WTA относительно решения чешского правительства депортировать российскую теннисистку.
В своем Twitter Гашек обвинил ассоциацию во лжи относительно «нейтралитета» представительниц недружественных стран и осудил полномасштабное российское вторжение. Чех также добавил, что за свою позицию WTA будет платить Украине миллиарды долларов.
«Прекратите врать! Они являются гражданами России и Беларуси и представляют действия своих стран. Это российская агрессивная война, убийства и преступления, включая геноцид. Поскольку они могут играть в турнирах, погибает гораздо больше украинцев и русских.
WTA несет полную ответственность за это и выплатит миллиарды долларов Украине", — написал Гашек.
Отметим, что турнир WTA состоится в Праге с 31 июля по 5 августа.
Напомним, что Министерство внутренних дел Чехии депортировало российскую теннисистку, которая приехала на соревнования WTA.
Ранее сообщалось, что чешское правительство запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории РФ, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.