Джокович со злости разбил свою ракетку в финале Уимблдона — видео

17 июля, 12:02
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Джокович уступил в финале Уимблдона (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Джокович уступил в финале Уимблдона (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Сербский теннисист Новак Джокович не справился с эмоциями во время матча против испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона.

В пятом сете Джокович проиграл Алькарасу гейм на своей подаче, после чего разозлился и разбил свою ракетку о стойку.

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https://www.youtube.com/watch?v=NdbTqS9MtW0&ab_channel=%D9%85%D8%B5%D8%B1Tv

В итоге Джокович проиграл сет и матч, а Алькарас впервые в карьере стал победителем Уимблдона.

Видео дня

Сообщалось, что Алькарас трогательно подбодрил Джоковича, который расплакался после поражения в финале Уимблдона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Новак Джокович Уимблдон Карлос Алькарас

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