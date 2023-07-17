Джокович со злости разбил свою ракетку в финале Уимблдона — видео 17 июля, 12:02 Джокович уступил в финале Уимблдона (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Сербский теннисист Новак Джокович не справился с эмоциями во время матча против испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона.

В пятом сете Джокович проиграл Алькарасу гейм на своей подаче, после чего разозлился и разбил свою ракетку о стойку.

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В итоге Джокович проиграл сет и матч, а Алькарас впервые в карьере стал победителем Уимблдона.

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Сообщалось, что Алькарас трогательно подбодрил Джоковича, который расплакался после поражения в финале Уимблдона.