Трогательная речь. Джокович посвятил победу на US Open погибшей легенде НБА — фото 11 сентября, 10:37 Новак Джокович (Фото:USA TODAY Sports)

Сербский теннисист Новак Джокович сделал душевный жест по завершению своего выступления на Открытом чемпионате США.

В финале турнира Джокович в трех сетах обыграл россиянина Медведева. Благодаря победе серб выиграл свой 24 титул Большого шлема, что является рекордом.

После поединка сербский теннисист надел символическую футболку с цифрой 24, под которым выступал леганда НБА Коби Брайант. Именитый баскетболист погиб в 2020 году вместе со своей 13-летней дочерью в результате авиакатастрофе.

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Novak 🤝 Mamba mentality pic.twitter.com/6sO80fNASV — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023

«Я где-то неделю назад решил, что надену такую футболку, если мне представится шанс выиграть турнир. Ни с кем не делился этим до последних дней, а потом попросил своих людей помочь с изготовлением футболки.

Коби был близким другом, мы многое обсуждали чемпионский характер. Когда у меня были травмы, и я пытался вернуться на топ-уровень, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался. Он всегда был готов помочь советом, дружески поддержать", — сказал Новак.

Novak shares the idea behind his tribute to Kobe 🗣 pic.twitter.com/aFd7xStqVx — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023

Ранее сообщалось, что 19-летняя американка обыграла скандальную белоруску в финале US Open.