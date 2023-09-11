Трогательная речь. Джокович посвятил победу на US Open погибшей легенде НБА — фото

11 сентября, 10:37
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Новак Джокович (Фото:USA TODAY Sports)

Новак Джокович (Фото:USA TODAY Sports)

Сербский теннисист Новак Джокович сделал душевный жест по завершению своего выступления на Открытом чемпионате США.

В финале турнира Джокович в трех сетах обыграл россиянина Медведева. Благодаря победе серб выиграл свой 24 титул Большого шлема, что является рекордом.

После поединка сербский теннисист надел символическую футболку с цифрой 24, под которым выступал леганда НБА Коби Брайант. Именитый баскетболист погиб в 2020 году вместе со своей 13-летней дочерью в результате авиакатастрофе.

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«Я где-то неделю назад решил, что надену такую футболку, если мне представится шанс выиграть турнир. Ни с кем не делился этим до последних дней, а потом попросил своих людей помочь с изготовлением футболки.

Коби был близким другом, мы многое обсуждали чемпионский характер. Когда у меня были травмы, и я пытался вернуться на топ-уровень, он был одним из тех, на кого я больше всего полагался. Он всегда был готов помочь советом, дружески поддержать", — сказал Новак.

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Ранее сообщалось, что 19-летняя американка обыграла скандальную белоруску в финале US Open.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Новак Джокович US Open

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