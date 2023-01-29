Повторил рекорд Рафаэля Надаля. Джокович в десятый раз выиграл Australian Open

29 января, 14:57
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Сербский теннисист Новак Джокович одержал юбилейную победу на турнире (Фото:REUTERS/Jaimi Joy)

Сербский теннисист Новак Джокович одержал юбилейную победу на турнире (Фото:REUTERS/Jaimi Joy)

В воскресенье, 29 января, состоялся финальный матч Australian Open 2023 в одиночном мужском турнире. В нем серб Новак Джокович победил грека Стефаноса Циципаса.

Об этом идет речь на официальном Twitter-канале турнира.

В финале решающего матча турнира Grand Slam в Мельбурне Джокович победил Циципаса в трех сетах — 6:3, 7:6, 7:6. Это был 13-й матч между этими теннисистами, Джокович выиграл одиннадцатый и десятый раз подряд.

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По итогам турнира серб вернет себе звание первой ракетки мира.

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Для Новака это юбилейный десятый титул на Australian Open. Ранее он уже девять раз становился победителем открытого чемпионата Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021).

Кроме того, у него семь титулов Уимблдона, три US Open и два Ролан Гаррос.

Кроме того, Джокович догнал испанца Рафаэля Надаля за добытыми трофеями на турнирах Большого шлема. Теперь они делят между собой этот рекорд, имея по 22 титула Grand Slam, у Роджера Федерера — 20.

https://twitter.com/AustralianOpen/status/1619662713340174337?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1619662713340174337%7Ctwgr%5E7d3614731f99eff4d52d734f690f1b26a1e82756%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fzn.ua%2Fukr%2FSPORT%2Fdzhokovich-stav-desjatirazovim-chempionom-australian-open.html

28 января Арина Соболенко из Беларуси стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, под нейтральным флагом.

В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии представительницы украинского тенниса прекратили борьбу в третьем раунде.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Теннис Новак Джокович Сербия Australian Open Теннисный турнир Победитель

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