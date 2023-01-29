Повторил рекорд Рафаэля Надаля. Джокович в десятый раз выиграл Australian Open 29 января, 14:57 Сербский теннисист Новак Джокович одержал юбилейную победу на турнире (Фото:REUTERS/Jaimi Joy)

В воскресенье, 29 января, состоялся финальный матч Australian Open 2023 в одиночном мужском турнире. В нем серб Новак Джокович победил грека Стефаноса Циципаса.

Об этом идет речь на официальном Twitter-канале турнира.

В финале решающего матча турнира Grand Slam в Мельбурне Джокович победил Циципаса в трех сетах — 6:3, 7:6, 7:6. Это был 13-й матч между этими теннисистами, Джокович выиграл одиннадцатый и десятый раз подряд.

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По итогам турнира серб вернет себе звание первой ракетки мира.

Для Новака это юбилейный десятый титул на Australian Open. Ранее он уже девять раз становился победителем открытого чемпионата Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021).

Кроме того, у него семь титулов Уимблдона, три US Open и два Ролан Гаррос.

Кроме того, Джокович догнал испанца Рафаэля Надаля за добытыми трофеями на турнирах Большого шлема. Теперь они делят между собой этот рекорд, имея по 22 титула Grand Slam, у Роджера Федерера — 20.

28 января Арина Соболенко из Беларуси стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, под нейтральным флагом.

В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии представительницы украинского тенниса прекратили борьбу в третьем раунде.