Джоковича оштрафовали на значительную сумму за брутальную выходку в финале Уимблдона
Новак Джокович не сумел в этом году выиграть Уимблдон (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
Сербского теннисиста Новака Джоковича оштрафовали за неспортивное поведение во время матча против испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона.
Об этом сообщает Daily Mail.
В пятом сете Джокович проиграл гейм на своей подаче, после чего разбил свою ракетку о стойку.
За эту выходку теперь Джокович вынужден заплатить 8 тысяч долларов штрафа.
За свое выступление на нынешнем Уимблдоне Джокович заработал около 1,7 млн долларов.
Сообщалось, что Алькарас трогательно подбодрил Джоковича, который расплакался после поражения в финале Уимблдона.