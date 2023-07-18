Джоковича оштрафовали на значительную сумму за брутальную выходку в финале Уимблдона 18 июля, 15:49 Новак Джокович не сумел в этом году выиграть Уимблдон (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Сербского теннисиста Новака Джоковича оштрафовали за неспортивное поведение во время матча против испанца Карлоса Алькараса в финале Уимблдона.

Об этом сообщает Daily Mail.

В пятом сете Джокович проиграл гейм на своей подаче, после чего разбил свою ракетку о стойку.

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За эту выходку теперь Джокович вынужден заплатить 8 тысяч долларов штрафа.

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За свое выступление на нынешнем Уимблдоне Джокович заработал около 1,7 млн долларов.

Сообщалось, что Алькарас трогательно подбодрил Джоковича, который расплакался после поражения в финале Уимблдона.