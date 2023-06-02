«Я готова к следующей битве». Свитолина поделилась ожиданиями матча против россиянки Касаткиной на турнире во Франции 2 июня, 23:11 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая вышла в 1/8 Ролан Гаррос, одолев Анну Блинкову, дала комментарий после победы в тяжелом матче.

Спортсменка тронута бешеной поддержкой болельщиков и благодарна, что те гнали ее вперед.

«При таких потрясающих трибунах трудно не сражаться. Я просто старалась отдать все силы. Время от времени я не чувствовала себя очень хорошо. Но в итоге сыграть хорошо под давлением в конце матча — это был особенный момент. Я очень благодарна, что вы вдохновляли меня, это было невероятно.

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Я просто стараюсь играть матч за матчем. Я приехала сюда без ожиданий, возвращаться в тур после рождения ребёнка — это на самом деле очень тяжело. Но я очень мотивирована идти дальше на этом турнире".

Свитолина также отметила, что ей будет не просто в следующем круге против Дарьи Касаткиной, однако она будет готова к встрече с ней.

«Следующая соперница — очень сложная. Поэтому главное — это восстановить силы и быть готовой к следующей битве. Это действительно очень, очень особенные моменты здесь, на Ролан Гаррос. Я всегда любила здесь играть, всегда смотрела Ролан Гаррос в детстве в Украине, кажется это был единственный турнир Grand Slam, который у нас показывали. Я очень рада, что у меня есть шанс снова здесь сыграть», — сказала Свитолина ВТУ.

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Напоминаем, что болельщики освистали Свитолину из-за того, что она не пожала руку сопернице.

Также Свитолина вступилась за Марту Костюк, когда свист раздавался и в ее сторону.

Ранее сообщалось, что менеджер украинской теннисистки посмеялась над россиянами.