«Знаю, что такое любовь благодаря тебе». Свитолина и Монфис празднуют годовщину свадьбы

16 июля, 17:14
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Элина и Гаэль (Фото:instagram.com/iamgaelmonfils)

Элина и Гаэль (Фото:instagram.com/iamgaelmonfils)

Два года назад украинская теннисистка Элина Свитолина и французский теннисист Гаэль Монфис стали мужем и женой.

В день второй годовщины свадьбы пара обменялась теплыми сообщениями в соцсетях.

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«Если я и знаю, что такое любовь, то только благодаря тебе. С годовщиной, любимый», — написала Элина в Instagram.

Видео дня

«Два года назад мы скрепили нашу любовь словом „да“, и каждый день с тех пор был праздником. В прошлом году наша семья пополнилась маленькой принцессой Скай. Ее появление принесло невыразимую радость и придало новое измерение нашей любви. В эту вторую годовщину свадьбы я благодарен за каждый миг, проведенный вместе, за нашу любовь, которая продолжает расти и крепнуть. Спасибо тебе, моя любовь, и нашей замечательной Скай за то, что делаете каждый день особенным. Пусть наш жизненный путь всегда будет приключением, исполненным радости и любви. Мое сердце переполнено любовью к вам обоим», — написал Гаэль.

Ранее мы писали сколько денег заработала Свитолина за выход в полуфинал Уимблдона.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис

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