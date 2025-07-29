Звездная спортсменка Элина Свитолина вместе с французским теннисистом Гаэлем Монфисом за рубежом воспитывают двухлетнюю дочь Скай. Однако украинка часто приезжает на родину даже во время полномасштабной войны.

В июле знаменитая теннисистка снова посетила Киев и, похоже, теперь будет бывать здесь чаще после покупки квартиры в одном из самых высоких небоскребов Украины.

После приезда в столицу, Элина несколько часов поговорила с представителями медиа, пригласив журналистов в свой еще один дом.



Эксклюзивно для NV Элина Свитолина рассказала о своем быту в Киеве / Фото: Предоставила команда Свитолиной

Прежде всего многих беспокоил вопрос, почему знаменитая спортсменка, которая живет преимущественно за границей, решила инвестировать средства в украинскую недвижимость в период войны.

«Я всегда думаю на несколько шагов вперед. Есть желание больше времени находиться в Украине, когда уже закончу профессиональную карьеру. Давно хотела найти здесь уютное место. Очень рада, что приобрела квартиру в Киеве. Когда я сюда зашла сразу поняла, что это может быть моим местом», — рассказала Элина.

В то же время украинка призналась, что Гаэль Монфис очень волнуется во время ее поездок на родину.

«Конечно, Гаэль нервничает. Это неудивительно, ведь новости, которые преимущественно показывают во Франции об Украине, очень пессимистичны.

В целом он отреагировал нормально. Мужчина знает, что Украина — мое место силы, где я черпаю энергию от людей, друзей, государства. Потом это помогает хорошо выступить на турнирах.

Хочу, чтобы мы с семьей приезжали в Киев, показать дочери столицу и место, где я родилась, выросла. Со временем это точно произойдет", — рассказала Свитолина.

Элина Свитолина на своей новой квартире в Киеве / Фото: Предоставила команда Свитолиной

Первая ракетка Украины сообщила, что пока не встретила соседей, ведь прибыла в Киев лишь несколько дней назад. Впрочем, понемногу уже начинает привыкать к своей смарт-квартире.

Жилая площадь в столице напомнила Свитолиной о том, как в 12 лет она проживала в Харькове вместе с мамой.

С 2020 года Свитолина почетная гражданка города Харькова / Фото: Предоставила команда Свитолиной

«У меня была очень маленькая квартира. Рядом с домом были теннисные корты. Это было место, где ты поспал и пошел дальше тренироваться», — вспоминает Элина. Она объяснила, что из-за постоянных путешествий по всему миру сейчас ей больше нравится жить в квартире, чем в частном доме.

«Я нашла идеальное место. В этом комплексе есть спортивный зал, ресторан, парки, и, конечно, укрытие. Я не буду тратить время на поездки куда-то. Удобно иметь все в одном месте», — рассказала Свитолина.

В своем доме в 35-этажном трехсекционном небоскребе Свитолиной больше всего нравится место на кухне, откуда открывается вид на большую часть Киева.

«Это меня сильно вдохновляет, например, пойти на тренировку, чтобы потом быть заряженной на целый день», — говорит Элина и продолжает: «Киев для меня это больше о постоянном движении: работа, много проектов, встречи. И сейчас здесь имею дом. На этой квартире чувствую спокойствие, я этого очень ждала».

Вид на город из квартиры Свитолиной / Фото: NV

Во время разговора Элина Свитолина призналась, что перед встречей с журналистами уже успела провести тренировку, проснувшись в восемь часов.

Спортсменка говорит, что ее утренняя рутина зависит от количества дел. Обычно она просыпается довольно рано, например, в шесть часов. В то же время теннисистка отмечает, что не всегда удается раньше лечь спать, иногда хочется больше времени гулять по городу с друзьями. Однако в Украине с этим ей помогает комендантский час.

«Нужно это учитывать (улыбается). Хотя комендантский час это хорошо, потому что помогает придерживаться графика», — считает Элина.

На вопрос о самом главном продукте или напитке, который должен быть в ее холодильнике Свитолина в шутку говорит — пиво. А потом серьезным тоном рассказывает, что каждое ее утро начинается со стакана обычной воды.



«Это помогает запустить организм после сна. И во время тренировки поддерживает водный баланс», — рассказала Элина.

Элина Свитолина на своей квартире в Киеве пообщалась с украинскими журналистами / Фото: Предоставила команда Свитолиной

Для звезды украинского тенниса, как и для любого другого спортсмена, правильный режим питания является фундаментом прогресса и стабильности. Свитолина ест небольшими порциями по три-четыре раза в день. Обычно это зависит от количества и времени тренировок. А еще постоянно старается поесть не менее, чем за 4 часа до матча на турнире.

«Это надо сделать, даже если не хочется, чтобы были силы играть на корте», — говорит Элина.

У Свитолиной разнообразное питание — главное, чтобы оно приносило ей пользу. Однако услышав вопрос о борще, признается, что хотела бы когда-нибудь приготовить это блюдо, которое она и ее муж очень любят, теперь уже на этой уютной кухне в киевской квартире.

«Пока борща здесь нет, но я тоже очень его люблю (улыбается). Не знаю, будет ли в этот раз время его здесь приготовить. Может, в ноябре, когда уже снова приеду в Киев», — рассказала Свитолина.

Уютная квартира Элины Свитолиной / Фото: NV

Одна из лучших теннисисток в истории Украины тренируется на корте преимущественно один раз в день. Впрочем, примерно аж 40 минут Элина уделяет внимание разминке. Также ежедневно у нее зал, где делает различные упражнения под руководством фитнес-тренера. Свитолина отмечает, что подготовка очень важна, но больше ей нравится играть на турнирах.

«Когда играешь ты видишь результаты своего труда. Люди смотрят. Этот адреналин мне нравится.

А насчет тренировок, то у меня уже немножко возраст такой (улыбается). В общем все зависит от моего состояния здоровья. Сегодня я тренировалась час, завтра чуть больше, выхожу в ритм", — делится Свитолина.

Свитолина рассказала о своих планах на сезон / Фото: Предоставила команда Свитолиной

В Киеве 30-летняя украинская теннисистка продолжает восстанавливаться после незначительных травм и готовиться к старту предстоящих турниров. Свитолина уверена, что подойдет к US Open в хорошей форме.

«Если есть какие-то микротравмы, а они есть постоянно, то нужны люди, которые будут помогать восстанавливаться. Я уже много лет работаю с врачом во Франции. Он меня лечит, но все равно в Киеве и других городах, странах имею надежных людей, которые тоже поддерживают мое состояние.

Хочется постепенно выйти на свой пик формы к турниру в Нью-Йорке. Выступление в Монреале и Цинциннати также этому поспособствует", — рассказала Элина

Кроме спорта, важной частью жизни Свитолиной является ее амбассадорство в платформе United24 и собственный проект Svitolina Foundation, который поддерживает развитие молодых теннисных талантов в Украине. А в прошлом году Элина начала заниматься инициативой BringkidsbackUA, направленной на возвращение депортированных Россией детей. И прежде всего все свободное время старается посвящать своей семье.

«Во время участия на турнирах не могу так много проводить времени с близкими людьми. Когда появляется возможность побыть с семьей, с дочкой — я откладываю телефон и забываю вообще обо всем», — признается Элина.

Элина в новой квартире сохраняет награду от NV и благодарность от 3-й ОШБр / Фото: NV

В этом году вместе с бывшей первой ракеткой Украины Сергеем Стаховским, который служит в армии, Свитолина запланировала провести как минимум 5 мастер-классов. Занятия с детьми, которых удалось вернуть с оккупированных территории, длятся около семь-восемь часов. Теннисистка подчеркивает, что пытается своим примером мотивировать их заниматься спортом, но прежде всего занятия помогают детям психологически.

«Все время мы больше общаемся, делимся опытом. Их родители могут задать вопросы. То есть эти мастер-классы — это толчок тренироваться дальше, заниматься спортом. Это очень важно, потому что помогает разгружать психику», — рассказала Элина.

