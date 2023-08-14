«Матч, который полон волнения». Элина Свитолина нацелена устроить большую битву с датской теннисисткой
Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от противостояния с Каролин Возняцки, которая возобновила карьеру после трехлетней паузы, на WTA 1000 в США.
По словам украинской теннисистки, она очень хотела сыграть с представительницей Дании, поскольку в прошлом между ними были большие битвы.
«В Монреале я сказала, что однажды мне бы хотелось снова сыграть с Каролин, потому что в прошлом у нас с ней были большие битвы на корте.
И вот я здесь. Играю с ней. Это будет матч, полный волнения. Однозначно, это будет еще одна большая битва", — сказала Свитолина ВТУ.
Отметим, что Свитолина и Возняцки последний раз встречались в 2018 году, тогда украинка победила в матче с тремя сетами.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина уступила американке в четвертьфинале WTA 500 в Вашингтоне.