«Матч, который полон волнения». Элина Свитолина нацелена устроить большую битву с датской теннисисткой 14 августа, 08:22 Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от противостояния с Каролин Возняцки, которая возобновила карьеру после трехлетней паузы, на WTA 1000 в США.

По словам украинской теннисистки, она очень хотела сыграть с представительницей Дании, поскольку в прошлом между ними были большие битвы.

«В Монреале я сказала, что однажды мне бы хотелось снова сыграть с Каролин, потому что в прошлом у нас с ней были большие битвы на корте.

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И вот я здесь. Играю с ней. Это будет матч, полный волнения. Однозначно, это будет еще одна большая битва", — сказала Свитолина ВТУ.

Отметим, что Свитолина и Возняцки последний раз встречались в 2018 году, тогда украинка победила в матче с тремя сетами.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина уступила американке в четвертьфинале WTA 500 в Вашингтоне.