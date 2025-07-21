«Было очень громко»: Свитолина вспомнила свой самый страшный день в Украине во время войны

8 июля 2024 года в день удара РФ по Охматдету в Киеве Элина Свитолина вышла на матч Уимбилдона с траурной лентой (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

В эксклюзивном комментарии для NV украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA № 13) поделилась воспоминаниями о самых тяжелых днях во время полномасштабной войны.

30-летняя спортсменка рассказала, что, когда была в Одессе, то слышала очень громкие звуки атаки российской армии на ее родной город. Также Свитолина вспомнила сверхэмоциональный матч на Уимблдоне-2024 в день обстрела детского медицинского учреждения Охматдет в Киеве. Тогда Элина вышла на игру с черной лентой. Однако труднее всего ей было пережить совсем другой день.

Несмотря на это, Свитолина часто бывает на родине, но признается, что пока не готова приехать в Украину со своей дочкой Скай, которой в октябре исполнится три года.

— Помните свой самый страшный день в Украине во время полномасштабной войны?



— Я тогда была у бабушки в Одессе. Россияне атаковали город баллистическими ракетами. Это продолжалось несколько дней, было очень громко. Также очень запомнился еще один такой день — это был удар террористов по Охматдету. В тот день у меня был матч на Уимблдоне.



Однако самый ужасный день для меня лично — это 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война.

— Часто удается пообщаться с родными, друзьями из Одессы?



— Я постоянно на связи с бабушкой. Часто присылаю много фотографий своей дочери, потому что ей очень нравится следить, как она растет. Я стараюсь хоть так поднять ей настроение.



К сожалению, пока не могу привезти Скай в Одессу — город постоянно обстреливают, сейчас там очень опасно. Но я очень хочу, чтобы война как можно быстрее закончилась, чтобы мы смогли все вместе приехать и увидеться.

