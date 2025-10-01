«Не могу дождаться»: Свитолина обратилась к Монфису, который объявил о завершении карьеры

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA № 13) поддержала своего мужа Гаэля Монфиса (№ 53 ATP), который принял решение завершить карьеру в следующем году .

Украинская теннисистка обратилась к своему возлюбленному.

«Не могу дождаться, чтобы начать эту новую главу с тобой. Мы тебя любим», — написала Свитолина в комментариях к его сообщению.

Фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Монфис за свою карьеру выиграл 13 титулов на турнирах АТР.

Напомним, что Монфис и Свитолина поженились летом 2021 года. В 2022 году у пары родилась дочь Скай.

Отметим, что Элина досрочно завершила сезон после того, как снялась с турнира WTA 1000 в Пекине из-за травмы.