Свитолина выбила белоруску и вышла в третий круг Уимблдона — видео

2 июля, 22:12
Элина Свитолина прошла в третий круг Уимблдона (Фото: REUTERS/Amr Alfiky)

Элина Свитолина прошла в третий круг Уимблдона (Фото: REUTERS/Amr Alfiky)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробились в третий круг Уимблдона-2025.

Украинская теннисистка играла с нейтральной спортсменкой с белорусским паспортом Александрой Соснович (№ 107 WTA).

В первом сете Элина допустила несколько ошибок на своих подачах, однако выиграла абсолютно все геймы на подачах соперницы — 6:2.

Вторая партия также завершилась успехом Свитолиной — 6:4.

Уимблдон. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) — Александра Соснович — 6:2, 6:4.

https://www.youtube.com/embed/nNGUdAecb5Y?si=SqGwmoInRgBQpffH

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время украинка сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-поинтов.

В следующем раунде Свитолина сыграет против Элизе Мертенс (Бельгия).

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Элина Свитолина Уимблдон

