Элина Свитолина уничтожила россиянку — и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос 4 июня, 20:13 Свитолина продолжает успешно выступать на «Большом шлеме» (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Лучшая теннисистка в истории Украины обыграла Дарью Касаткину и стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции.



В 1/8 финала Ролан Гаррос Свитолина в двух сетах с тай-брейком победила Касаткину со счетом — 6:4, 7:6 (7:5). Между прочем, россиянка занимает девятое место в мировом рейтинге. Украинка сейчас № 192.

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Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. На счету Элины Свитолиной три выполненных эйса, 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 и одна двойная ошибка. Дарья Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки.

Кстати, на матче была известная российская певица Земфира. Она поддерживает Украину в войне с Россией.

Земфира на Ролан Гаррос / Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Теперь в четвертьфинале украинка сыграет с победительницей пары Стивенс (США) — Соболенко (Беларусь).

Ранее на Ролан Гаррос Свитолина обыграла Анну Блинкову из России.

Напомним, что Блинкова проиграла Свитолиной в финале турнира WTA 250 в Страсбурге.