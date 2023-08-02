Свитолина разгромила лучшую российскую теннисистку на турнире в США — видео 2 августа, 23:01 Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Украинская теннисистка Элина Свитолина разобралась с Дарьей Касаткиной на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

Первая ракетка Украины одержала победу в первом сете — 6:2, выиграв две подачи соперницы.

Во втором сете российская теннисистка сумела выиграть всего два гейма, также проиграв две свои подачи.

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Вашингтон, США

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:2

Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Свитолина сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти.

На счету Касаткиной один эйс, четыре двойные ошибки и ноль реализованных брейк-поинтов из десяти.

Примечательно, что теннисистки провели между собой восемь личных встреч, в которых всегда побеждала Элина.

В следующем раунде украинка сыграет с победительницей пары Джессика Пегула — Пейтон Стернс.

Напомним, в первом круге Свитолина в напряженном матче победила белоруску Викторию Азаренко.

Отметим, что Марта Костюк ярко победила канадскую теннисистку на старте турнира в Вашингтоне.