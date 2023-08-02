Свитолина разгромила лучшую российскую теннисистку на турнире в США — видео
Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)
Украинская теннисистка Элина Свитолина разобралась с Дарьей Касаткиной на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
Первая ракетка Украины одержала победу в первом сете — 6:2, выиграв две подачи соперницы.
Во втором сете российская теннисистка сумела выиграть всего два гейма, также проиграв две свои подачи.
Вашингтон, США
Второй круг
Элина Свитолина (Украина) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:2, 6:2
Матч продолжался 1 час 37 минут. За это время Свитолина сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти.
На счету Касаткиной один эйс, четыре двойные ошибки и ноль реализованных брейк-поинтов из десяти.
Примечательно, что теннисистки провели между собой восемь личных встреч, в которых всегда побеждала Элина.
В следующем раунде украинка сыграет с победительницей пары Джессика Пегула — Пейтон Стернс.
Напомним, в первом круге Свитолина в напряженном матче победила белоруску Викторию Азаренко.
Отметим, что Марта Костюк ярко победила канадскую теннисистку на старте турнира в Вашингтоне.