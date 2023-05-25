Двойная радость: Свитолина обыграла россиянку и вышла в полуфинал турнира во Франции — видео
Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 508 WTA) переиграла россиянку Варвару Грачеву (№ 44 WTA) в рамках четвертьфинала турнира WTA 250 в Страсбурге (Франция).
Наша спортсменка за два сета сумела обыграть соперницу — 6:3, 6:4. Победа ей позволила выйти в полуфинал соревнования.
Страсбург, Франция
Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:4
Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время украинка сделала две подачи навылет и реализовала четыре брейк-поинта из пяти.
На счету россиянки две двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт из одного.
В полуфинале соревнования Свитолина сыграет с победительницей пары Клара Бюрель — Бернарда Пера. Девушки проведут матч сегодня.
Отметим, что в четвертьфинал Элина вышла на отказе соперницы.
Ранее сообщалось, что украинские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Ролан Гаррос.