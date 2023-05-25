Двойная радость: Свитолина обыграла россиянку и вышла в полуфинал турнира во Франции — видео 25 мая, 18:27 Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Daniel Becerril)

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№ 508 WTA) переиграла россиянку Варвару Грачеву (№ 44 WTA) в рамках четвертьфинала турнира WTA 250 в Страсбурге (Франция).

Наша спортсменка за два сета сумела обыграть соперницу — 6:3, 6:4. Победа ей позволила выйти в полуфинал соревнования.

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Страсбург, Франция

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) — Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 6:4

Видео дня

The comeback continues 🙌@ElinaSvitolina storms into the Strasbourg semifinals in STYLE, defeating Gracheva 6-3, 6-4!#IS23 pic.twitter.com/Slz8f1cXdx — wta (@WTA) May 25, 2023

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время украинка сделала две подачи навылет и реализовала четыре брейк-поинта из пяти.

На счету россиянки две двойные ошибки и один реализованный брейк-поинт из одного.

В полуфинале соревнования Свитолина сыграет с победительницей пары Клара Бюрель — Бернарда Пера. Девушки проведут матч сегодня.

Отметим, что в четвертьфинал Элина вышла на отказе соперницы.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Ролан Гаррос.