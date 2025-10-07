«Моя бариста»: Свитолина показала двухлетнюю дочь Скай — милое фото

7 октября, 15:40
Элина Свитолина со своей дочкой Скай (Фото: instagram.com/elisvitolina)

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина очаровала своих подписчиков в Инстаграме новым фото.

Спортсменка показала, чем занимается ее двухлетняя дочь Скай. На фото девочка исследует кофеварку.

«Моя бариста», — нежно подписала кадр Элина.

instagram.com/elisvitolina
Фото: instagram.com/elisvitolina
Напомним, что летом 2021 года Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. 15 октября 2022-го у пары родилась дочь Скай.

Ранее украинская теннисистка сообщила, что больше не сыграет в этом сезоне.

А ее муж объявил о завершении карьеры в 2026 году, а затем обратился к Элине.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис Дети знаменитостей

