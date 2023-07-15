После Уимблдона Элина Свитолина отдыхает с дочкой и собакой в бассейне — фото

15 июля, 10:06
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Элина с мужем Гаэлем Монфисом (Фото:instagram.com/elisvitolina)

Элина с мужем Гаэлем Монфисом (Фото:instagram.com/elisvitolina)

На турнире «Большого шлема» украинская теннисистка дошла до полуфинала, где уступила чешке Маркете Вондроушовой.

Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась домой после выступления на Уимблдоне.

Свитолина опубликовала фотографию в сторис Instagram с бассейна, где она отдыхает вместе с дочкой Скай и собакой.

Видео дня

«Дома», — подписала фото Элина.

instagram.com/elisvitolina
Фото: instagram.com/elisvitolina

Ранее мы писали сколько денег заработала Свитолина за выход в полуфинал Уимблдона.

Напомним, что украинка Людмила Киченок стала победительницей Уимблдона в смешанном разряде.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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