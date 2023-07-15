После Уимблдона Элина Свитолина отдыхает с дочкой и собакой в бассейне — фото
Элина с мужем Гаэлем Монфисом (Фото:instagram.com/elisvitolina)
На турнире «Большого шлема» украинская теннисистка дошла до полуфинала, где уступила чешке Маркете Вондроушовой.
Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась домой после выступления на Уимблдоне.
Свитолина опубликовала фотографию в сторис Instagram с бассейна, где она отдыхает вместе с дочкой Скай и собакой.
«Дома», — подписала фото Элина.
Ранее мы писали сколько денег заработала Свитолина за выход в полуфинал Уимблдона.
Напомним, что украинка Людмила Киченок стала победительницей Уимблдона в смешанном разряде.