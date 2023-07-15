После Уимблдона Элина Свитолина отдыхает с дочкой и собакой в бассейне — фото 15 июля, 10:06 Элина с мужем Гаэлем Монфисом (Фото:instagram.com/elisvitolina)

На турнире «Большого шлема» украинская теннисистка дошла до полуфинала, где уступила чешке Маркете Вондроушовой.



Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась домой после выступления на Уимблдоне.

Свитолина опубликовала фотографию в сторис Instagram с бассейна, где она отдыхает вместе с дочкой Скай и собакой.

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«Дома», — подписала фото Элина.

Фото: instagram.com/elisvitolina

Ранее мы писали сколько денег заработала Свитолина за выход в полуфинал Уимблдона.

Напомним, что украинка Людмила Киченок стала победительницей Уимблдона в смешанном разряде.