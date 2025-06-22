Свитолина выбила лучшую теннисистку Бельгии из турнира с призовым фондом более миллиона долларов

Элина Свитолина победила в двух сетах (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на турнире WTA 500 в немецком Бад-Гомбурге.

В матче первого круга украинка обыграла первую ракетку Бельгии Элизе Мертенс, которая в мировом рейтинге занимает 24-е место.

В первом сете Мертенс сделала два брейка, на что Свитолина ответила тремя выигранными чужими подачами, что принесло ей победу — 7:5.

Во второй партии шла равная борьба, но в концовке украинка смогла склонить чаши весов в свою пользу — 6:4.

В следующем круге Элина сыграет с победительницей матча Синь Ю Ван (Китай) — Беатрис Хаддад Мая (Бразилия).

Призовой фонд турнира в Бад-Гомбурге составляет $1,064,510.

Элина Свитолина (Украина) — Элизе Мертенс (Бельгия) 2:0 (7:5, 6:4)

Ранее сообщалось, что Марта Костюк прекратила выступления на турнире в Бад-Гомбурге, проиграв в первом круге американке Эмми Наварро.