Элина Свитолина в напряженном матче победила белоруску Викторию Азаренко — видео

1 августа, 08:35
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Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко с турнира WTA 500 в Вашингтоне.

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В первом сете украинка вела в счете 3:0, после чего проиграла пять геймов подряд. Однако розыгрыш все же закончился победой Свитолиной — 7:6.

Во втором сете теннисистки сделали девять брейков из десяти. Свитолина выиграла свою подачу в пятом гейме, что позволило ей вести в счете до конца встречи — 6:4.

Видео дня

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Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 7:6 (2), 6:4.

Напомним, что Элина также побеждала Викторию Азаренко в 1/8 Уимблдона.

Отметим, что во втором круге WTA 500 в Вашингтоне Элина Свитолина сыграет против российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

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Ранее сообщалось, что Элина Свитолина перед матчем с белоруской Викторией Азаренко раскрыла детали разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис Элина Свитолина

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