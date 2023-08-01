Элина Свитолина в напряженном матче победила белоруску Викторию Азаренко — видео 1 августа, 08:35 Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко с турнира WTA 500 в Вашингтоне.

В первом сете украинка вела в счете 3:0, после чего проиграла пять геймов подряд. Однако розыгрыш все же закончился победой Свитолиной — 7:6.

Во втором сете теннисистки сделали девять брейков из десяти. Свитолина выиграла свою подачу в пятом гейме, что позволило ей вести в счете до конца встречи — 6:4.

Видео дня

Mubadala Citi DC Open — WTA 500

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Хард

Призовой фонд: $780,637

Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 7:6 (2), 6:4.

Closing out the win with a winner 💥@ElinaSvitolina picks up the 7-6(2), 6-4 win over Azarenka.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/YMfqNqEjN0 — wta (@WTA) August 1, 2023

Напомним, что Элина также побеждала Викторию Азаренко в 1/8 Уимблдона.

Отметим, что во втором круге WTA 500 в Вашингтоне Элина Свитолина сыграет против российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина перед матчем с белоруской Викторией Азаренко раскрыла детали разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном.