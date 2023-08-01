Элина Свитолина в напряженном матче победила белоруску Викторию Азаренко — видео
Элина Свитолина (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбила белорусскую теннисистку Викторию Азаренко с турнира WTA 500 в Вашингтоне.
В первом сете украинка вела в счете 3:0, после чего проиграла пять геймов подряд. Однако розыгрыш все же закончился победой Свитолиной — 7:6.
Во втором сете теннисистки сделали девять брейков из десяти. Свитолина выиграла свою подачу в пятом гейме, что позволило ей вести в счете до конца встречи — 6:4.
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Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) — 7:6 (2), 6:4.
Напомним, что Элина также побеждала Викторию Азаренко в 1/8 Уимблдона.
Отметим, что во втором круге WTA 500 в Вашингтоне Элина Свитолина сыграет против российской теннисистки Дарьи Касаткиной.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина перед матчем с белоруской Викторией Азаренко раскрыла детали разговора с генеральным директором WTA Стивом Саймоном.