«Грязная шумиха». Элина Свитолина вступилась за вторую ракетку Украины после скандала в Париже 29 мая, 22:31 Украинская теннисистка поддержала Марту Костюк (Фото:Элина Свитолина via Twitter)

Украинская теннисистка, выигравшая турнир WTA в Страсбурге, прокомментировала эпизод, когда болельщики освистали Марту Костюк за то, что она не пожала руку белорусской спортсменке.

По словам Элины, она не понимает такой реакции зрителей.

«Я не сталкивалась с такими ситуациями.

Вообще не понимаю, почему они так отнеслись к Марте. Слишком много мусора происходит в Туре. Я вот не выступала и поэтому особо не вникала в ситуацию, а теперь вижу, сколько же воды и пустых слов.

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У нас идет война, нам нужна помощь. У нас столько возможностей делать ивенты и собирать деньги для Украины, а вокруг только разговоры ни о чем.

Все ищут громкие заголовки с Соболенко и еще кем-то, а надо просто помогать Украине", — цитирует Свитолину Tribuna.com.

Напоминаем, что Костюк проиграла белоруске на Ролан Гаррос в первом туре — 3:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что Свитолина после победы над россиянкой поднялась на 316 позиций в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).