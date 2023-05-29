«Грязная шумиха». Элина Свитолина вступилась за вторую ракетку Украины после скандала в Париже
Украинская теннисистка поддержала Марту Костюк (Фото:Элина Свитолина via Twitter)
Украинская теннисистка, выигравшая турнир WTA в Страсбурге, прокомментировала эпизод, когда болельщики освистали Марту Костюк за то, что она не пожала руку белорусской спортсменке.
По словам Элины, она не понимает такой реакции зрителей.
«Я не сталкивалась с такими ситуациями.
Вообще не понимаю, почему они так отнеслись к Марте. Слишком много мусора происходит в Туре. Я вот не выступала и поэтому особо не вникала в ситуацию, а теперь вижу, сколько же воды и пустых слов.
У нас идет война, нам нужна помощь. У нас столько возможностей делать ивенты и собирать деньги для Украины, а вокруг только разговоры ни о чем.
Все ищут громкие заголовки с Соболенко и еще кем-то, а надо просто помогать Украине", — цитирует Свитолину Tribuna.com.
Напоминаем, что Костюк проиграла белоруске на Ролан Гаррос в первом туре — 3:6, 2:6.
Ранее сообщалось, что Свитолина после победы над россиянкой поднялась на 316 позиций в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).