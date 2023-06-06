«Чувствую, что я победила». Свитолина подвела итоги своих выступлений на Ролан Гаррос
Свитолина (Фото:REUTERS/Shrivathsa Sridhar)
Лучшая украинская теннисистка в истории Элина Свитолина прокомментировала свой вылет с Открытого чемпионата во Франции от белорусской спортсменки Арины Соболенко.
По словам Свитолиной, она считает, что прыгнула выше своей головы, потому что не ожидала, что пройдет так далеко на турнире в Париже.
«Что ж это были хорошие турниры для меня — Страсбург и Ролан Гаррос. Я не ожидала, что пройду так далеко. Много хороших моментов, которые можно взять во время этого периода. Я играла в хороший теннис, провела много замечательных матчей. Очень довольна, что смогла найти свою игру».
Также Элина призналась, что ехала на турнир без особых надежд. Однако теннисистка отметила, что разочарована вылетом в четвертьфинале.
«Конечно, с одной стороны, это был очень важный матч, но я постаралась отнестись к нему так, как будто мне нечего терять. Знаете, я ехала на этот турнир с нулевыми надеждами, с нулевыми ожиданиями для себя. А потом, я оказалась в четвертьфинале. Так что я просто старалась воспринимать это как очередной поединок, а не как тяжелую битву. Конечно, я разочарована, что не прошла сегодня дальше, но я сделала всё, что могла. Да, сегодня все пошло не по моему сценарию. Но я выложилась на полную.
Этот год был сложным и разным, как на корте, так и вне корта. Несмотря на то, что сегодня я сижу здесь и переживаю свое поражение, я чувствую, что я победила во многих отношениях", — цитирует Свитолину БТУ.
Напоминаем, что украинская теннисистка отреагировала на свист в свою сторону после матча с Ариной Соболенко.
Ранее Свитолина заявила, что никогда не пожмет руку спортсменам из России и Беларуси.