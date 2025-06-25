Свитолина выиграла престижную теннисную награду за выступление в Кубке Билли Джин Кинг

Награда вручается теннисисткам, которые с честью представляли свою страну, продемонстрировали исключительное мужество на корте и выдающуюся преданность команде во время выступления на Кубке Билли Джин Кинг в течение года.

Реклама

В апреле этого года Свитолина помогла сборной Украины впервые выйти в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг, одержав две победы в квалификационных противостояниях с Польшей и Швейцарией.

Читайте также: Свитолина выбила лучшую теннисистку Бельгии из турнира с призовым фондом более миллиона долларов

Свитолина получила 33% голосов, опередив американку Бернарду Перу (27%), британку Сонай Картал (20%), канадку Викторию Мбоко (13%) и японку Ену Шибахару (7%).

Элина прокомментировала получение награды Heart Award.

«Для меня большая честь получить награду Heart Award. Спасибо всем, кто за меня проголосовал. В этом году играть за Украину было особенно важно. Представлять свою страну в такое трудное время — это огромная мотивация.

Я решила пожертвовать приз в размере 3 тысяч долларов Svitolina Foundation, поддерживающий молодые таланты. Еще раз искренне благодарю за это признание. Это действительно много значит".

Свитолина стала третьей украинкой, получившей эту награду с момента ее основания в 2009 году. Ранее ее выигрывали Ангелина Калинина (2023 год) и Екатерина Бондаренко (2016 год).

Ранее сообщалось, что Свитолина обратилась к Стаховскому, который служит в элитном спецподразделении СБУ.